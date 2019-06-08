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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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 AA
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kastamonu’dan fazla Kastamonulu İstanbul’da

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Kastamonu’dan fazla Kastamonulu İstanbul’da

CUMHUR ittifakı İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım dün, Kastamonu’da temaslarda bulundu.

Kastamonu Belediyesi’ni ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, özetle şunları söyledi:

(‘İmamoğlu VIP’ polemiği) “Devletin valisine ağır küfür, hakaret, devletin polis ve memurlarına ağza alınmayacak sözler. Siyaset içerisinde olan herkesin mutlaka ve mutlaka insanlara karşı gerekli hassasiyeti göstermesi icap eder. Dolayısıyla CHP adayının Ordu Valimize söylediği, söz ben buradan tekrarlamaktan hicap duyarım, asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum. İstanbul gibi bir dünya şehrini yönetmeye aday olan birinin böyle sözler söylemesi asla ve asla hoş görülemez. Özür dilemesini bekliyorum.

İstanbul Türkiye’nin özeti. 80 vilayetimizden vatandaşlarımız var. Kastamonu da ilk iki içerisinde yer alıyor. Yani Kastamonu’nun şehir merkezi ve köylerinin toplamından daha fazla Kastamonulu İstanbul’da yaşıyor. Bayram için gelen Kastamonulu hemşehrilerimin de 23’ünde İstanbul’a geri dönmelerine ve oylamaya katılmalarını istiyorum. Çünkü İstanbul’un Kastamonu’ya ihtiyacı var.

(İmamoğlu ile TV programı) Bunula ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor. Tercihim herhangi bir kanal yerine stüdyo programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar’ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah.” 

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