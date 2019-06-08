Kastamonu’dan fazla Kastamonulu İstanbul’da
CUMHUR ittifakı İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım dün, Kastamonu’da temaslarda bulundu.
Kastamonu Belediyesi’ni ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, özetle şunları söyledi:
(‘İmamoğlu VIP’ polemiği) “Devletin valisine ağır küfür, hakaret, devletin polis ve memurlarına ağza alınmayacak sözler. Siyaset içerisinde olan herkesin mutlaka ve mutlaka insanlara karşı gerekli hassasiyeti göstermesi icap eder. Dolayısıyla CHP adayının Ordu Valimize söylediği, söz ben buradan tekrarlamaktan hicap duyarım, asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum. İstanbul gibi bir dünya şehrini yönetmeye aday olan birinin böyle sözler söylemesi asla ve asla hoş görülemez. Özür dilemesini bekliyorum.
İstanbul Türkiye’nin özeti. 80 vilayetimizden vatandaşlarımız var. Kastamonu da ilk iki içerisinde yer alıyor. Yani Kastamonu’nun şehir merkezi ve köylerinin toplamından daha fazla Kastamonulu İstanbul’da yaşıyor. Bayram için gelen Kastamonulu hemşehrilerimin de 23’ünde İstanbul’a geri dönmelerine ve oylamaya katılmalarını istiyorum. Çünkü İstanbul’un Kastamonu’ya ihtiyacı var.
(İmamoğlu ile TV programı) Bunula ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor. Tercihim herhangi bir kanal yerine stüdyo programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar’ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah.”
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