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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu) (DHA)
25.08.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

Kastamonu’daki orman yangını 18 saatte söndürüldü

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Kastamonu’daki orman yangını 18 saatte söndürüldü

KASTAMONU’nun Araç ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, 18 saat sonra söndürülebildi. 20 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu ile Taşköprü, Daday, İhsangazi ilçelerinden itfaiye ekipleri ile DSİ 23’üncü Bölge, Karayolları 15’inci Bölge ve İl Özel İdaresi iş makineleri sevk edildi. Alevlere yangın söndürme helikopterler de havadan müdahale etti. Çankırı’nın Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinden itfaiye ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi.

Kastamonu’daki orman yangını 18 saatte söndürüldü
Ekipler, yangının bölgedeki Tavşanlı ve Çavuş köyüne sıçrama ihtimaline karşı her iki köy çevresinde önlem aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu saat 02.30 sıralarında kontrol altına alınabildi. Ekipler, sabaha kadar çalışmalarını aralıksız sürdürürken, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nden (GAMER) yapılan açıklamada, yangının saat 11.10 itibariyle tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Kastamonu’daki orman yangını 18 saatte söndürüldü
Yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, yangın söndürme helikopterleriyle soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kastamonu’daki orman yangını 18 saatte söndürüldü
KÖY SAKİNLERİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Çavuş köyü sakinlerinden Selahattin Kaynar, yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Köylüleri köyden dışarı çıkardılar. Biz de evden dışarı çıktık. Sonra ateş hafifleyince gece içeri girdik. Paniklememek mümkün mü? Alevlerini sıcaklığını buralardan hissettik" dedi.

Kastamonu’daki orman yangını 18 saatte söndürüldü
Mehmet Bulucu ise yangından sonra güvenlik amacıyla köyün yaşlılarını, çocukları ve hayvanları güvenli bir alana gönderdiklerini belirterek daha önce böyle bir yangın görmediklerini söyledi.

Kastamonu’daki orman yangını 18 saatte söndürüldü
Tavşanlı köyünde oturan Ferhat Ceylan da İstanbul’dan tatile geldiklerini belirterek, "Alevleri görünce yangına söndürmek için müdahale ettik, ama bütün çabalarımıza alevlerin önünü kesemedik. Zaten itfaiyelere de alevlerin olduğu yere çok fazla ulaşamadı. Alevlere ormana doğru yürüdü gitti" dedi.

Kastamonu’daki orman yangını 18 saatte söndürüldü

Kastamonu’daki orman yangını 18 saatte söndürüldü

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