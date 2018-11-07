Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen vaiz M.F.Y. katıldı.
M.F.Y, duruşmadaki savunmasında, kapatılan Bank Asya'ya talimat doğrultusunda para yatırmadığını öne sürdü. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullanmadığını öne süren M.F.Y, beraatini talep etti.
Sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.
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