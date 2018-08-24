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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA/AA
24.08.2018 - 23:26, Son Güncelleme:

Kastamonu'da korkutan orman yangını... Kontrol altına alınamadı

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Kastamonu'da korkutan orman yangını... Kontrol altına alınamadı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 20 dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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  • Kastamonuda korkutan yangın... Bazı köyler boşaltıldı
  • Kastamonuda korkutan yangın... Bazı köyler boşaltıldı
  • Kastamonuda korkutan yangın... Bazı köyler boşaltıldı
  • Kastamonuda korkutan yangın... Bazı köyler boşaltıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki bazı köyler de yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Tavşanlı ve Çavuş köylerinin tehlike altında olduğu belirtildi.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, DSİ 23. Bölge ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter yangına müdahale etti.

Kastamonu'da korkutan orman yangınıKastamonu’nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 20 dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI
Yakın köylerdeki vatandaşlar, alevlerin köylerine ulaşma ihtimali nedeniyle büyük panik yaşadı. Yine yangın söndürme çalışmalarına, köylerini korumaya çalışan vatandaşların da katıldığı görüldü. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nden (GAMER) yapılan açıklamada, yangının 16.35’te yetkililere bildirildiği ve kısa sürede müdahale edildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, yangına Orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi İlçe itfaiyeleri, DSİ 23’üncü Bölge, Karayolları 15’inci Bölge, İl Özel İdaresi iş makineleri, Çankırı Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz ilçeleri itfaiye araçlarının sevk edildiği belirtildi.

 

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