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Gündem
AA
06.12.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Kastamonu'da FETÖ sanığına 7,5 yıl hapis cezası

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Kastamonu'da FETÖ sanığına 7,5 yıl hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Metin Tekinasa katıldı. Tekinasa, tahliyesini talep ederek, "2016 yılından beri tutukluyum. Benim gibi olanlara 6 yıl 3 ay veya 7 yıl 6 ay ceza verildi. Cezamın düşürülmesini ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Tekinasa, 22 Mayıs 2018'deki duruşmada FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak Yargıtay, cezanın fazla olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

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