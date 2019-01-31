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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
31.01.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Kastamonu'da 5 kişilik aileyi öldürüp, yakan sanıklara ceza yağdı

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Kastamonu'da 5 kişilik aileyi öldürüp, yakan sanıklara ceza yağdı

Kastamonu'da 2017 yılı Kasım ayında hırsızlık amacıyla girdikleri evde 5 kişilik Çataloğlu ailesini öldürdükten sonra evde odaya doldurarak cesetlerini yaktıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanık, 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuksuz sanık ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

29 Kasım 2017 tarihinde Bürme köyünde meydana gelen olayda, Çataloğlu ailesine ait 2 ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl (63), eşi Sebahat (62), oğulları Emin (35), gelinleri Şengül (32) ve torunları Serdar Çataloğlu (12), kayboldu. Yangından 42 gün sonra 5 kişinin, evlerine hırsızlık amacıyla giren kişiler tarafından öldürülüp, cesetlerinin yakıldığı olay yerindeki bazı protez ve kemik parçalarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Erkan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile onun kayınpederi Ali Şahin, suçlarını itiraf etmelerinin ardından tutuklandı.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Erkan Kaş, Ersan Kaş ve Ali Şahin, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olayda kullanıldığı iddia edilen silahın sahibi Hüseyin D. de duruşmada hazır bulundu. Sanıklar, soruşturma aşamasında baskı altında ifade verdiklerini ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi. Erkan Kaş savunmasında "Benim bu işle alakam yok" dedi. Kardeşi Ersan Kaş ile Ali Şahin de suçsuz olduklarını ileri sürdü.

5'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kasten yangın çıkarma', 'kasten öldürme' suçlarından yargılanan sanıklar Erkan Kaş, kardeşi Ersan Kaş ve Ali Şahin'e 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan Ersan Kaş'a ayrıca 'hırsızlığa teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından 21 yıl 7 ay 15 gün hapis, Erkan Kaş ve Ali Şahin'e 22 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Hüseyin D.'ye ise 10 ay hapis ve 25 gün adli para cezası verildi.

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