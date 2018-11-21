Kastamonu MHP il ve merkez ilçe yönetimi istifa etti
KASTAMONU’da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il ve merkez İlçe yönetimi üyeleri partideki görevlerinden istifa etti.
MHP Kastamonu İl Başkanı İsmail Sarıoğlu, MHP Genel Merkezinin yeni atama kararı çerçevesinde istifa ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar teşkilatımızın, genel merkezimizin ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçelinin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettik" dedi.
Türk-İslam Ülküsü doğrultusunda Ülkücü değerlerden taviz vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sarıoğlu, "1 Kasım sürecinde ve sonrasında partimiz üzerinde oynanan oyunları görerek genel merkezimizin, Liderimizin yanından ve talimatlarından bir an olsun ayrılmadık, sapmadık. Geçici heveslere tevessül etmedik. Teşkilatımızı tüm ilçelerimiz ile beraber buhranlı süreçte dimdik ayakta tuttuk. Cenab-ı Allahın izni ile dimdik tutacağız. Bundan sonra teşkilatımız, genel merkezimiz ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin her an yanında ve emrinde olduğumuzu bildiriyor, yeni oluşturulacak yönetim kuruluna başarılar diliyoruz" dedi.
MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Fazıl Deligözoğlu’da yönetim kurulu olarak partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle