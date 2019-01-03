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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya) (DHA)
03.01.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Kaş'ta 20 saatte yarım metre kar yağdı, kapanan yollar açıldı

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Kaş'ta 20 saatte yarım metre kar yağdı, kapanan yollar açıldı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinin 1000-1200 rakımlı mahallelerinde yaklaşık 20 saat süren yağış sonrası kar kalınlığı 50 santime kadar ulaştı. Özellikle yayla bölgelerindeki kapanan yollar iş makineleriyle açıldı.

Kaş'a bağlı denizden yaklaşık 1000 ile 1200 metre yüksekliğindeki yayla bölgeleri olan Gömbe ve Sütleğen mahalleleri merkezleriyle bunların üst kesimlerinde önceki gece başlayan kar yağışı dün akşama kadar devam etti.

Gömbe ve Sütleğen mahalleleri merkezinde kar kalınlığı 20 santimi, yukarılarda ise yarım metreyi geçti. Sütleğen- Gömbe ve Sinekçi Beli- Gömbe arasındaki ana karayolunda Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'ne ait greyder ve tuzlama aracı kar temizliği yaptı. Daha yukarılardaki mahallelerde ise Kaş Belediyesi'ne ait 2 greyder, 3 kazıcı yükleyiciyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait greyder yolları açtı.

Aralıklarla kapanan Kaş'a bağlı Yuvacık, Akörü, Şemsi, Beldibi, Sinekçi, Cemre, Yayla Çukurbağ, Yayla Bayındır, Yeşilbarak, Yayla Kılınçlı, Kızlağaç ve Söğütçük mahalleleri yolları açıldı. Dün akşam saatlerinde tüm mahallelerde ulaşımda yaşanan kesinti ve sıkıntı sona erdi. Kaş yağışı da akşam saatlerinde durdu.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Kar yağışı yaklaşık 20 saat devam etti. Ekiplerimiz gün boyu koordineli çalıştı. En son Cemre Mahallesi yolu açıldı. Şu anda kapanan, ulaşımda zorluk çekilen mahalle yolu yok" dedi.

Kaşta 20 saatte yarım metre kar yağdı, kapanan yollar açıldı

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