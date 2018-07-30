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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
30.07.2018 - 13:30, Son Güncelleme:

Kasksız yolculuk ölüm getirdi

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Kasksız yolculuk ölüm getirdi

İstanbul Zeytinburnu D-100 karayolunda ablasıyla seyir halindeki motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan ablası ve olay yerine gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Motosiklet sürücüsünün kasksız olduğu belirtildi. 

Kaza öğle saatlerinde D-100 yanyol Cevizlibağ mevkii Merter istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Durmaz (31) kullandığı motosikletle ablası Funda Durmaz (37) ile seyir halindeydi. Durmaz, yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kasksız ve ekipmansız şekilde yolculuk yapan kardeşler motosikletten düştü. Düşen ikiliden abla Durmaz herhangi bir yara almazken, sürücü Zafer Durmaz kafasını bariyerlere çarptı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Zafer Durmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

YAKINLARI UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek trafik akışını tek şeritten verdi. Kaza haberini alan Zafer Durmaz’ın yakınları ile ablası Funda Durmaz cenazenin başında uzun süre gözyaşı döktü. Kazayı seyretmek için yavaşlayan bazı motosiklet sürücülerinin de kasksız şekilde yolculuk yapması dikkat çekti.

Kazayı görünce yardım etmek için duran bir motosiklet kulübünün başkanı Bülent Öztürk, ''Tesisatsız giyinmiş. Kafasında kask yoktu. Ben bütün motorcu arkadaşlara söylüyorum. Tesisatlarınızı mutlaka giyin. Biz bu mesleği icra ediyoruz. En ufak kazalarımız kırık, çıkık, ölümlerle sonuçlanıyor. Arkadaşımız rahmetli oldu. Kazanın asfaltın kayma etkisinden dolayı olabileceğini düşünüyorum. Asfaltın kayma etkisinden dolayı bariyere vuruyor. Kafasında kask olmadığı için kafasını direk bariyere vuruyor. Zannedersem hızı da var. Çünkü kendisinin durduğu yerle motorun arasında nereden baksan 60-70 metre var. Orada oturan kız kardeşiyle seyir halinde beraberlerdi. Kız kardeşi motordan atladı. Bir sıkıntı yaşamadı" diye konuştu.

Kaza nedeniyle D-100 yanyol Merter istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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