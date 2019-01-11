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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA - İHA
11.01.2019 - 05:45, Son Güncelleme:

Kaskını nişanlısına vermişti... 'Neden yüzünü kapatıyorsunuz'

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Kaskını nişanlısına vermişti... 'Neden yüzünü kapatıyorsunuz'

İZMİT’te temizlik aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Uğur Türkyılmaz (31) yaşamını yitirirken, kaskını verdiği nişanlısı Serpil Ateş (26) ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Serpil Ateş nişanlısının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Ateş, 'Neden yüzünü kapatıyorsunuz' diyerek gözyaşı döktü...

Kaza gece saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi D-100 Kuzey Yanyol üzerinde meydana geldi. Uğur Türkyılmaz idaresindeki 41 AH 138 plakalı motosiklet, yolun sol şeridinde düşük hızda çalışma yapan Ahmet Balkan idaresindeki 34 ST 5945 plakalı yol temizlik aracına arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz kurtarılamadı. Nişanlısının öldüğünü öğrenen nişanlısı Serpil Ateş ve yakınları fenalık geçirdi.

Fenalaşan Türkyılmaz’ın yakınları, polis ekipleri tarafından sakinleştirilirken, nişanlısı Serpil Ateş, “Neden yüzünü kapatıyorsunuz” diyerek baygınlık geçirdi.

Kaskını nişanlısına vermişti... Neden yüzünü kapatıyorsunuz

KASKINI NİŞANLISINA VERMİŞ...

Uğur Türkyılmaz’ın kendi kaskını nişanlısı Serpil Ateş’e vererek motosikleti kasksız bir şekilde kullandığı belirlendi. Hayatını kaybeden Uğur Türkyılmaz’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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