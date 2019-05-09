Kaskı yoktu, hayatını kaybetti
Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Dursun Uzun (19), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Başaran Köyü yakınlarında meydana geldi. Fahri Kalkan'ın(21), kullandığı hurdaya ayrılmış plakasız otomobil, karşı yönden gelen çoban Dursun Uzun'un kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan ve başında kask bulunmayan Uzun, beton zemine düştü. Dursun Uzun, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazadan yara almadan kurtulan Fahri Kalkan ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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