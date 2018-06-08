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    Kaskı yoktu, hayatını kaybetti

    Onur KAYA-Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ) (DHA)
    08.06.2018 - 11:05 | Son Güncelleme:

    TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Ataberk Bezcioğlu (20) hayatını kaybetti.

    Kaza, gece yarısı sıralarında Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Erhan Gültaş yönetimindeki 59 RH 602 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ataberk Bezcioğlu yönetimindeki 59 RT 946 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada, motosikletin kasksız sürücüsü Bezcioğlu, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Bezcioğlu, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hastaneye akın eden Ataberk Bezcioğlu’nun yakınları, acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi.

    Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Erhan Gültaş ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

    Kaskı yoktu, hayatını kaybetti

    Kaskı yoktu, hayatını kaybetti

    Etiketler: Tekirdağ , motosiklet , son dakika , haberler
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