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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.12.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Kasiyerin boğazına bıçak dayadı, 'pişman değilim' dedi

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Kasiyerin boğazına bıçak dayadı, 'pişman değilim' dedi

Bursa'da ünlü bir market zincirinin şubesine müşteri olarak giren yüzü kapalı şahıs, kasiyerin boğazına bıçak dayayarak kasayı soydu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yakalanan soyguncu 'pişman değilim' dedi.

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan ünlü bir marketler zincirine ait şubede 30 Kasım tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ömer Ö. isimli şahıs cips almak bahanesiyle müşteri gibi markete girdi. Yüzünün kapalı olduğu görülen ve ödeme yapmak için kasaya giden Ömer Ö. kasiyeri bıçak gösterip tehdit ederek kasadaki paraları alıp kaçtı. Kasadan bin 500 lira para alan Ömer Ö. daha sonra bir minibüse binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olaydan sonra market çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda soyguncunun kimliğinin tespit edilmesi için onlarca iş yeri ve minibüs kamerası incelendi. Kameralarda önce soyguncunun bindiği minibüsü tespit eden ekipler daha sonra soyguncunun minibüsten inerek bir taksiye bindiğini belirledi.

Güzergaha bakan bütün taksi duraklarını inceleyen ekipler soyguncu Ömer Ö.'yü taşıyan taksiyi bularak şahsın Yavuzselim Mahallesi'nde indiğini öğrendi. Soyguncunun taksiden inerek evine yürüdüğünü belirleyen ekipler yol üzerindeki bütün iş yeri kameralarını inceleyerek bir internet kafe kamerasından şahsın kimliğini ve yüzünü tespit etti.

Kimlik bilgisi tespit edilen şahıs Ulus Mahallesi'ndeki evinin önüne pusu atılarak yakalandı. Gözaltına alınan soyguncunun ifadesinde 'pişman değilim' dediği öğrenilirken, Ömer Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahsın savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

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