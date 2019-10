Kasım uyarısı: KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak?

KYK burs sonuçları, üniversite eğitimine bu yıl başlayan öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. KYK burs sonuçları aracılığıyla kredi ya da burs seçeneklerinin hangisine hak kazandıklarını öğrenecek olan öğrenciler, buna göre taahhütname işlemine başlayacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman belli olur? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KYK KREDİ VE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvurusu 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.

ÖĞRENCİLER KYK'NIN SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN DE SORGULUYOR

Sonuçların açıklanacağı günü öğrenebilmek adına KYK'nın sosyal medya hesabı üzerinden yanıt arayan öğrencilere, kurumdan açıklama geldi. Açıklamada aşağıdaki ifadeler kullanıldı;

"Burs/kredi sonuçları ve ödemeleri ile ilgili duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için lütfen http://yurtkur.gsb.gov.tr sitemizi takip etmeye devam ediniz. Esenlikler dileriz."

KYK BURSLARI NE KADAR OLACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri yeni yılda artış gösterecek. 2018 yılında lisans öğrencilerine 470 TL ödenirken 2019 yılında 500 liraya çıkarılan KYK burs ve kredi ödemeleri, bu yıl da benzer bir artış gösterecek ve hesaplara zamlı olarak yatırılacak.

Geçtiğimiz yıl KYK bursları için lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı alınmıştı.

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.