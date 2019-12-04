Kasım ayında 39 kadın öldürüldü
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kasım ayı raporuna göre, geçen ay 39 kadın öldürüldü. 30 kadın kendi evinde öldürüldü. 11 kadın kocaları tarafından öldürüldü, 11 kadının ise kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. Diğer kadınlardan 2’sini eski kocası, 1’ini eski sevgilisi, 4’ünü babası, 3’ünü akrabası, 2’sini oğlu, 1’ini kardeşi, 4’ünü ise sevgilisi öldürdü.
Kadınların öldürülme nedenleri raporda şöyle yer aldı: “11 kadının ölümü şüpheli olarak kaydedilirken, 19 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 4’ü ekonomik bahaneyle, 5’i boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.”
VURDULAR, KESTİLER, BOĞDULAR
Raporda kadınların en çok ateşli silahlarla öldürüldüğü belirtilirken, 13’ünün ateşli silah, 8’inin kesici alet, 5’inin darp edilerek, 3’ünün kimyasal madde ile 4’ünün yüksekten düşerek, 1’inin boğularak öldürüldüğü açıklanıp, “5’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir” ifadeleri kullanıldı. 30 kadının evlerinde öldürüldüğü belirtilen raporda, 2 kadının ise nerede öldürüldüğünün tespit edilemediği belirtildi.
Raporda kadınların çalışma durumları ile ilgili net bir bilgi olmadığı belirtilirken, “Ulaşılabilen veriye göre, sadece 1 kadın çalışıyor, 1’i çalışmıyor ve 37 kadının çalışma durumu bilinmiyor” denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle