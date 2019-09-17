Kasım ayı 99/4 askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?
99/4 askerlik yerleri, vatani görevlerini yerine getirmek üzere birliklerine teslim olmaya hazırlanan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeralma Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 99/4 askerlik celp yerleri belirlemeleri, ihtiyaca göre sistem tarafından yapılacak. Peki, 99/4 askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, askerlik celpleri hakkında merak edilen bazı bilgiler
99/4 kasım ayı askerlik celp yerleri, vatani hizmetlerini yerine getirmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. E-Devlet ekranı aracılığıyla öğrenilebilecek olan 99/4 askerlik celp yerleri, acemi ve usta birliği için yol gösterici olacak. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, askerlik celp yerleri hakkında bazı bilgiler
99/4 ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Askerlik celp yerleri için merak edilen açıklama E-Devlet aracılığıyla yapılacak. Sonuçlar, 23 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. Buna göre;
Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 01 kasım 2019 tarihinde,
er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 ekim 2019 tarihinde,
ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 kasım 2019 tarihinde,
üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 02 aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.
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