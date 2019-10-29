Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Okullarda ara tatiller ne zaman?
Ekim ayının son günlerine girilmesiyle birlikte, bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatiller hakkında araştırmalar hız kazandı. Ders ve sınav temposuna birkaç günlüğüne ara verecek öğrenciler, ara tatilin tam olarak hangi tarihte başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak?
Eğitim hayatına farklı kademelerde devam eden milyonlarca öğrenci ve yüz binlerce eğitimci, kasım ve nisan aylarında yapılması planlanan ara tatillerden ilki için geri sayıma başladı. İşte, 2019'da ilk ara tatilin yapılacağı tarih...
18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
OKULLARA YÜKSEK HIZLI İNTERNET
MEB ve GSM operatörleri arasında yapılan anlaşmayla, Türkiye genelindeki 3 bin 374 okula yüksek kapasiteli ve hızlı internet erişim hizmeti sunulacak. Böylelikle okullar yüksek nitelikli video, ses, resim gibi eğitim içeriklerine ulaşabilecek.
1 MİLYON ÖĞRETMENE DİJİTAL KİTAPLIK
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 1 milyon öğretmen için kurduğu ve sanal marketlerden de kullanıma açılan dijital kitaplık, dünya klasiklerinden Türk edebiyatı dizisine ve eğitim tarihi eserlerine kadar çok sayıda kitaba ücretsiz erişim imkanı tanıyor.
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AA muhabirine, öğretmenlere yönelik kitaplık oluşturma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bu kapsamdaki çalışmalara bir komisyon kurarak başladıklarını ve "Eğitim Tarihinde Öğretmen Kitapları"nı derleyerek ilk kitaplığı oluşturduklarını belirten Boyacı, bu kitapları MEB'in internet sayfasından e-Kitap formatında öğretmenlerin hizmetine sunduklarını söyledi.
Kitapların sayısını ve içeriğini artırmak için MEB bünyesindeki kültür, eğitim, mesleki gelişim gibi kategorilerdeki kitapların da derlenerek e-Kitap formatına getirildiğini aktaran Boyacı, "Kitaplar, dijital ortamda ve e-Kitap formatında ancak sayfaları çevrilerek basılı kitap tadında okunabiliyor." dedi.
Boyacı, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:
"Kitapların cep telefonları üzerinden okunabilir hale getirilmesi için kapsamlı bir başka çalışma daha yürüttük. MEB böylece Türkiye'de kamuda ilk mobil öğretmen kitaplığını kurdu. Sanal marketlerden indirilebilen 'öğretmen kitaplığı' mobil uygulaması ile öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, akademisyenlerin ve tüm vatandaşların dijital kütüphanedeki kitaplara her yerden her zaman okumalarına imkan tanınıyor. Kütüphane, dünya klasiklerinden eğitim tarihindeki öğretmen kitaplarına, eğitim yayınlarından mesleki gelişim programı kitaplarına, Türk dünyası dizisinden Türk edebiyat dizisine kadar geniş kategoride eserleri içeriyor. "
Boyacı, uygulama ile görme engellilerin de dilediği gibi kitaplara ulaşabileceğini anlattı.
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