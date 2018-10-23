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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.10.2018 - 23:28, Son Güncelleme:

"Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yaşananlar Trump'ı daha fazla sinirlendirdi"

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"Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yaşananlar Trump'ı daha fazla sinirlendirdi"

CNN televizyon kanalı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası yaşanan gelişmelerden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ın çok öfkeli olduğunu ileri sürdü.

CNN, Trump'ın yakın çevresiyle konuşmalarını duyan birden fazla kişiye dayandırdığı haberinde, "Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yaşananlar, Başkan Trump'ı daha da fazla sinirlendirdi." ifadesini kullandı.

Haberin dayandırıldığı kaynaklar, pazar günü Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşen Trump'ın, özellikle basın önünde yaşanan gelişmelerden dolayı kötü duruma düşürüldüğü yönünde şikayetlerde bulunduğunu aktardı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugün yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Gina Haspel'in Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunduğuna dikkati çekerek, Haspel'in bu görüşmeler sonrasında Trump yönetimine bilgi vereceğini dile getirmişti.

Riyad yönetimi, son olarak Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul konsolosluğunda öldürüldüğünü ancak Veliaht Prens Selman'ın bundan haberi olmadığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın, "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde ise Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığı iddia edilmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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