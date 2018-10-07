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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
07.10.2018 - 22:20, Son Güncelleme:

‘Kaşıkçı’nın Konsolosluk’ta öldürüldüğü bilgisi var’

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‘Kaşıkçı’nın Konsolosluk’ta öldürüldüğü bilgisi var’

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, konsolosluk içinde öldürüldüğü bilgisinin geldiğini söyledi. Aktay, bu konunun aydınlatılmasının Türkiye için bir gurur meselesi olduğunu dile getirdi.

Aktay, Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili olarak Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

“Maalesef Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içerisinde öldürüldüğüne dair bilgi var. Bu yönde bilgiler bize geliyor. Emniyet gerekli açıklamayı yapacaktır. Güvenlik güçlerimiz olayı ilk günden beri tüm yönleriyle inceliyor. İncelemeler devam ediyor. Kaşıkçı’nın konsolosluğa girişi görüntülerle tespit ediliyor ama çıkışı tespit edilemiyor, çıkış görüntüsü yok. Bu kesin bilgi. Soruyoruz ‘çıktı’ deniliyor ama çıkmadığı tespit edildi. Bu Türkiye’yi hafife almaktır. Kaşıkçı İnterpol ile aranan bir gazeteci değildir. Bunun hesabını sormamız artık bir zarurettir. Türkiye için bu uluslararası bir gurur meselesi. Dünya bu olayı izliyor. Kaşıkçı çok iyi bir gazeteciydi. Artık Suudi Arabistan ile olan ilişkilerimizde üzerine titrememiz bir lüks olacaktır.

Sürgünde olan bir gazeteciydi ve evlenmek istiyordu, aile ilişkilerini özlemişti. Türkiye’ye güvendiği için buradan başvuru yaptı. Daha önce güvenliğinin tehdit altında olduğu gibi bazı düşüncelerini üstü kapalı şekilde benimle tabii paylaşmıştı. Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri iyi olduğu için sanıyorum Suudi Arabistan’ın Türkiye’de bunu yapmayı göze alamayacağını düşündü. Evrakını Türkiye’den teslim etti. Bizim için bu hadise çok hassas bir konu. Kaşıkçı, Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerini çok da önemserdi.”

RİYAD YÖNETİMİNE MUHALİF YAZILAR YAZIYORDU

RİYAD yönetimine muhalif yazılar yazan ve bir yıldır ABD’de yaşayan Cemal Kaşıkçı, boşanma belgelerini almak üzere Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmişti. Binaya girişine dair görüntü olan ancak çıkışı kamera kayıtlarına yansımayan Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamamıştı. Öldürüldüğü öne sürülen gazetecinin bulunması için Başkonsolosluk önünde gösteriler düzenlenmişti.

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