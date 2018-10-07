‘Kaşıkçı’nın Konsolosluk’ta öldürüldüğü bilgisi var’

Aktay, Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili olarak Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

“Maalesef Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içerisinde öldürüldüğüne dair bilgi var. Bu yönde bilgiler bize geliyor. Emniyet gerekli açıklamayı yapacaktır. Güvenlik güçlerimiz olayı ilk günden beri tüm yönleriyle inceliyor. İncelemeler devam ediyor. Kaşıkçı’nın konsolosluğa girişi görüntülerle tespit ediliyor ama çıkışı tespit edilemiyor, çıkış görüntüsü yok. Bu kesin bilgi. Soruyoruz ‘çıktı’ deniliyor ama çıkmadığı tespit edildi. Bu Türkiye’yi hafife almaktır. Kaşıkçı İnterpol ile aranan bir gazeteci değildir. Bunun hesabını sormamız artık bir zarurettir. Türkiye için bu uluslararası bir gurur meselesi. Dünya bu olayı izliyor. Kaşıkçı çok iyi bir gazeteciydi. Artık Suudi Arabistan ile olan ilişkilerimizde üzerine titrememiz bir lüks olacaktır.

Sürgünde olan bir gazeteciydi ve evlenmek istiyordu, aile ilişkilerini özlemişti. Türkiye’ye güvendiği için buradan başvuru yaptı. Daha önce güvenliğinin tehdit altında olduğu gibi bazı düşüncelerini üstü kapalı şekilde benimle tabii paylaşmıştı. Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri iyi olduğu için sanıyorum Suudi Arabistan’ın Türkiye’de bunu yapmayı göze alamayacağını düşündü. Evrakını Türkiye’den teslim etti. Bizim için bu hadise çok hassas bir konu. Kaşıkçı, Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerini çok da önemserdi.”

RİYAD YÖNETİMİNE MUHALİF YAZILAR YAZIYORDU

RİYAD yönetimine muhalif yazılar yazan ve bir yıldır ABD’de yaşayan Cemal Kaşıkçı, boşanma belgelerini almak üzere Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmişti. Binaya girişine dair görüntü olan ancak çıkışı kamera kayıtlarına yansımayan Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamamıştı. Öldürüldüğü öne sürülen gazetecinin bulunması için Başkonsolosluk önünde gösteriler düzenlenmişti.