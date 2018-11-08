Kaşıkçı yorumu: Resmi kaynaklardan habersiz işlenemez
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin resmi makamlardan habersiz işlenemeyeceğini vurguladı.
Kurtulmuş, dün gazetecilerle yaptığı sohbette özetle şunları söyledi:
“(Kaşıkçı cinayeti ile yeni deliller) Türkiye, soruşturmanın selameti bakımından elindeki delillerin hepsini soruşturma sırasında paylaştı ve paylaşmaya hazırdır. Dünyanın herhangi bir ülkesinde işlenen bir cinayetin resmi kaynaklardan habersiz işlenmesi söz konusu değildir. Bu olay haccın emniyetini tehlikeye atar ve Suudi Arabistan’ı Müslümanların nezdinde yalnızlaştırır.
ABD’NİN KARARI İKİYÜZLÜLÜKTÜR
(ABD’nin üç PKK elebaşına ilişkin yakalatana ödül kararı) Olumlu karşılıyorum ama geç kalmış bir hareket. ABD yetkililerinin PYD, YPG örgütünün terör örgütü olarak kabul edilmediğine ilişkin açıklamaları, ödüllere paralel bir görüş değil. İlk kısmı dostane görülüyor, ikinci kısmı soru işaretleri barındırıyor. Eğer YPG terör örgütü değilse bu örgütün karşılığı nedir? Onu meşru devletin parçası olarak mı görüyorsunuz? PKK’yı terör örgütü olarak kabul edip YPG’yi meşru örgüt olarak tanıma konusunda adım atmak ikiyüzlülüktür. ”
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