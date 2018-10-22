Kaşıkçı soruşturmasında son dakika! Başkonsolosluğun sır otomobili bulundu
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin çok önemli bir gelişme yaşandı.
Başkonsoloslukta, konsolosun rezidansında ve konsolosluğa ait araçlarda daha önce arama yapılırken Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakılan bir Mercedes ortaya çıktı.
Başkonsoloslukta görevli Türk sürücünün, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından birkaç gün sonra otoparka bıraktığı diplomatik plakalı Mercedes’in bulunması olaya yeni bir boyut kazandırdı. Diplomatik plakalı olduğu için araçta henüz arama veya inceleme yapılamadı.
İZİN TALEBİNDE BULUNULDU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araçta inceleme yapabilmek için Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan izin talebinde bulundu.
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