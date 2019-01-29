Kaşıkçı soruşturması girişimimle başladı

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma ekibinin başında olan ve dün Türkiye’ye gelen BM özel raportörü Dr. Agnes Callamard süreci Hürriyet’e anlattı.

Callamard, BM’nin yargısız, acil ve keyfi nitelikteki infazlar konusunda yetkili özel raportörü. Başkanlığını yaptığı panelle birlikte Kaşıkçı soruşturmasını yürütmek için dün Türkiye’ye, Ankara’nın davetiyle geldi. Panelde İngiliz avukat Helena Kennedy ve Portekizli adli tıp uzmanı Duarte Nuno Vieira da var. Ekip 3 Şubat’a kadar Türkiye’de kalacak ve ekim ayında İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’nda meydana gelen Kaşıkçı cinayetini araştıracak. Ziyaretinden hemen önce Callamard görevinin detaylarını anlattı: “Bu soruşturma tamamen kişisel inisiyatifimle başladı. Çünkü bugüne kadar ne BM’den ne de üye ülkelerden uluslararası bir soruşturma açılması gerektiğine dair bir talep göremedim. Ve BM özel raportörü olarak görevi üstlenmem gerektiğini düşündüm. Soruşturmam boyunca hükümetlerin cinayete tepki vermesini sağlayacak adımları ve bazı devletlerin ve şahısların cinayetten ne kadar sorumlu olduğunu değerlendireceğim.”

SUUDİLER HENÜZ RANDEVU VERMEDİ

Türkiye ziyareti ekibin soruşturmasının sadece ilk adımı, sonrasını Callamard’dan dinleyelim: “Sonrasında bilgi ve delil toplamaya başlayacağız. Türkiye ziyaretim ve amacı hakkında Suudi Arabistan’ı bilgilendirdim. Ayrıca İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na erişim ve Ankara’daki Suudi elçiyle görüşme talep ettim. Suudi Arabistan’a soruşturma ziyareti için de Riyad’dan izin istedim. Başka ülkelerden taraf kişi ve kurumlarla da görüşeceğim, mesela ABD gibi. Türkiye’ye gelebilmek için de Türk hükümetinden bana bir davetiye göndermesini rica ettim. Hükümet de hem beni davet etti hem de soruşturmamız için yetki verdi.” Callamard, Suudi Arabistan’dan henüz yanıt alamadığını da sözlerine ekledi.

Peki Türkiye’de kimlerle temas kuracak ve sonrasında ne olacak? Callamard şu sözlerle yanıtladı: “Türkiye’ye misyonumuz sırasında hukuk, adli tıp ve diğer ilgili teknik alanlarda çok değerli uzmanlar bize eşlik edecek. Panelimiz mayıs ayında son raporunu hazırlayacak. Ve haziran gibi BM İnsan Hakları Konseyi’ne raporu sunacağız. Konsey üyeleri tartışmaya açmasa bile en azından raporu değerlendirecektir. Fakat önerilerimizi kabul edecekler mi göreceğiz. Aslına bakarsanız bir sonraki adımlar üye ülkelerin meseleyi daha ileri götürme konusunda istekli davranmasına bağlı. Bu nedenle medya, sivil toplum kuruluşları gibi aktörler ikna konusunda önemli bir rol oynuyor. Görüşlerimin ciddiye alınması için başka pek çok aktörle çalışacağım.”