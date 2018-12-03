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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.12.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Kaşıkçı 'Melone' ile arandı 

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Kaşıkçı 'Melone' ile arandı 

Emniyetin hassas burunları olan ve 10 farklı branşta polislere yardım eden köpekler arasında kadavra arama köpekleri de yer alıyor. Türkiye 5 tane bulunan bu köpeklerden biri olan Melone, Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'yı arama çalışmalarına katıldı. 

Emniyetin 10 farklı branşta yetiştirdiği hassas burunlu dedektör köpekler, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine büyük katkı sağlıyor. Büyük çaplı operasyonlar da dahil emniyetin en güvenilir elemanlarından olan köpekler, Ankara Gölbaşı'nda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Şube Müdürlüğünde eğitiliyor. Eğitime alınan bu köpekler ise, üretim, hibe ve satın alma yollarıyla temin ediliyor. 

TÜRKİYE’DE 5 KADAVRA KÖPEĞİ VAR 

10 farklı branşta yetiştirilen bu köpeklerin arasında ceset arama (kadavra) köpekleri de yer alıyor. Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan beş kadavra köpeği var. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Erzurum’da bulunan bu köpeklerden biri de, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, başkonsolosluk ve konsolosluk konutundaki aramalar dahil olmak üzere çok sayıda göreve katılan Hollanda çoban köpeği cinsi kadavra köpeği Melone.

Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi’nde altı aylık eğitimin ardından İstanbul’da eğitmeni polis memuru Aykut Çil ile beraber göreve başlayan Melone, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde yer alan illere göreve gidiyor. 

“MELONE KADAVRA KÖPEĞİ OLMAYA UYGUN GÖRÜLDÜ” 

Melone ile beraber Marmara bölgesinde görev alan eğitmen polis memuru Aykut Çil, Türkiye’de 5 tane bulunan kadavra köpeklerinden biriyle birlikte görev yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. Melone ile ilgili sorulara cevap veren Çil, “Kadavra köpeklerinin kendine göre bir kursu, eğitimi var. Melone, Ankara Gölbaşı’nda bulunan köpek eğitim merkezinde eğitim aldı.

Köpek eğitim merkezinin kendi üretim köpeğidir. Melone yavruluktan gelen bir eğitimle başladı her köpek gibi. Bu eğitimlerde başarılı olan köpekler, belirli testlerden sonra hangi kursta daha verimli olacağı düşünüldükten sonra ona göre yönlendirme yapılıyor. Melone da bu şekilde kadavra kursuna uygun görüldü. 7 aylık bir kurs sonunda göreve başladı.

Beraber İstanbul’da göreve başladık. Marmara Bölgesi’ne bakıyoruz. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nde görev yapıyoruz” dedi. 

1 AYDA BULUNAMAYAN CESEDİ 3 SAATTE BULDU 

Aykut Çil, Melone ile birlikte gittiği görevleri ve aralarında oluşan bağı da anlattı. Melone’u çocuğu gibi gördüğünü ifade eden Çil, 1 ayda bulunamayan bir cesedi 3 günde bulduklarını söyledi. Köpeğin karakteri hakkında da bilgiler veren Çil konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye’de emniyete bağlı 5 tane kadavra köpeği bulunmaktadır. Bunlar, İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Erzurum’da. Melone ile bayağı bir göreve gittik. İstanbul ve farklı illerde. İstanbul Ümraniye’de ormanlık alanda 1 ay önce kaybolmuş bir şahıs vardı.

1 aydır aramalar yapılıyordu ve bulunamıyordu. Melone ile beraber 3 saat içinde ormanlık alanda şahsı eks vaziyette bulduk. Melone, kurs alan tüm köpekler gibi topu seven, hırslı, akıllı bir köpek. Arama yapmayı kurs sayesinde de geliştirdi. Tüm hava şartlarında arama yapabilen bir köpektir. Köpeğimiz bir zaman sonra çocuğumuz gibi oluyor.

Köpeği görmediğin zamanlar onu özlüyorsun açıkçası. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Uzun süredir beraberiz. Her gün görüşüyoruz ve mutluyuz.” 

Melone 8 aylık süre içinde Marmara Bölgesi’nde çok sayıda olayda görev aldı. Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, başkonsolosluk ve konsolosluğa ait konuttaki aramalara da katıldı. 

 

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