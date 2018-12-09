Kaşıkçı belgeseli için yine gelecek: Bu cinayet unutulmamalı
HOLLYWOOD’un ünlü yönetmen ve oyuncularından Sean Penn, önümüzdeki ay Türkiye’ye gelerek Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgeselin çekimlerine başlayacak.
Penn’in belgeselde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yer alması için talepte bulunduğu öğrenildi. Penn, geçen salı günü korumaların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir ekiple Ankara’ya gelerek AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüşmüştü. Penn daha sonra İstanbul’da Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de görüşerek Kaşıkçı belgeseli ile ilgili ön çalışma yaptı. Penn, Aktay ve Cengiz’e “Ne zaman tanıştınız. Olay nasıl gelişti? Başına bir şey geleceğini bildiği halde neden konsolosluğa gitti” sorularını yöneltti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Penn görüşmelerde Kaşıkçı cinayetinin uluslararası bir olay olduğunu belirterek, ABD’nin bu cinayeti işlediği düşünülen devlete karşı takındığı korumacı tavrın kendisini çok üzdüğünü söyledi. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı belgeselde Kaşıkçı cinayetini anlatacak. Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’ndan da izin alınması durumunda konsolosluğun içinde de çekim yapılması planlanıyor.
SORULAR AYDINLATILMALI
Penn, görüştüğü Aktay ve Cengiz’e Kaşıkçı cinayeti ile ilgili neden bir belgesel çekmek istediğini şu sözlerle anlattı: “Kaşıkçı da Amerika’da yaşayan bir gazeteciydi ve öldürüldü. ‘Sorular aydınlatılmalı ve bu cinayet ile ilgili bir belgesel mutlaka olmalı’ diye düşündüm. Bu cinayet, bu olay unutulmamalı, örtbas edilmemeli.”
Penn’in yapacağı belgeselin geliri Kaşıkçı gibi fikirleri, duruşları nedeniyle bedel ödeyen gazetecileri destekleyecek bir vakfa ya da faaliyete bağışlanacak. m
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