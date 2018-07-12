Kasık fıtığı nedir?

Fıtık, anatomik yapının bozulması ile doku veya organların normal yerinden başka bir alana yer değiştirmesidir. Kasık fıtığı ise kasık bölgesindeki duvarda oluşan zayıflık ya da bebeklik döneminden kalma bir açıklık nedeniyle karın içindeki organların dışarıya doğru taşmasıdır. Karın duvarı fıtıkları içinde en sık görülen fıtıklardır. Tüm fıtıkların yaklaşık % 90'ını oluşturur. Bu olguların büyük çoğunluğu erkeklerdedir: her 9 erkeğe karşı 1 kadında kasık fıtığı görülür.

Bu durum kasıkta ve erkeklerde bazen testise doğru şişlik şeklinde kendini gösterir. Sağ veya sol , ya da her iki kasıkta ağlamak , öksürmek, ıkınmakla ortaya çıkan şişlik , ağrı Kasık bölgesinde ortaya çıkan ve kaybolan şişlik olması. Çoçuk cerrahisi uzmanın muayenesi yeterlidir.

KASIK FITIĞI NEDENLERİ



Kasık fıtıkları doğuştan olabileceği gibi zaman içerisinde o bölgeyi zayıflatan olaylar neticesinde de oluşabilir. Karın içi basıncı arttıran herhangi bir olaydan sonra (öksürük, zorlayarak idrara çıkma, ıkınma gibi) karın boşluğu duvarının dışarıya itilip küçük bir kese oluşturmasıyla kasık fıtığı ortaya çıkar. Karındaki basıncın zamanla artması kesenin daha da büyümesine ve bağırsağın bir kısmının bu kesenin içine kaymasına neden olabilir.