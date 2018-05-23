'Kasetçi' böyle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütünün Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu bildirilen ve Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri’nce ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan aranan Zeki Güven (48) ve Samsun Sulh Ceza Hâkimliği’nce ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan aranan eşi eski hâkim Sevda Güven'i (45) kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında gözaltına aldı. Güven çifti, sorgulanmak üzere TEM Şubesi’ne götürüldü. Akşam saatlerinde mahkemece tutuklandı. Zeki Güven’in kaldığı evde yapılan aramada, buzdolabının içerisinde gizlenmiş 14 bin 400 Euro, eşi ve kendi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları, dizüstü bilgisayar ile cep telefonları ele geçirildi.



KASET KUMPASI

Zeki Güven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamedeki ‘kumpasçı’ şüpheliler arasında yer alıyor. Elebaşı Gülen tarafından örgütün Emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vaadeden kişiler arasında görüldüğünden ‘altın çocuklar’ içinde bulunduğu belirtilen Güven’in, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında rol oynadığı, yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği öğrenildi.