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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
04.11.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Tuvalet camından girdiler, 1.6 milyon lira sırra kadem bastılar

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ZEYTİNBURNU'nda bir tekstil şirketine giren hırsızlar kasada bulunan yaklaşık 1.6 milyon lirayı çalarak kaçtı.

Olay, dün gece saatlerinde bir tekstil şirketinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekstil firmasının merkez binasının önüne 3 hırsız geldi. Hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğer iki hırsız bodrum kattan bina içerisine girdi. Hırsızlar kat kat dolaşarak kasaların bulunduğu odaları tespit etti. Yanlarında getirdikleri aletlerle içeride bulunan iki kasayı açan hırsızlar kasalarda bulunan yaklaşık 1.6 milyon lira nakit parayı alarak kaçtı. Hırsızlık anları ise şirketin güvenlik kameralarına yansıdı. 

Tuvalet camından girdiler, 1.6 milyon lira sırra kadem bastılar

ARKADAŞININ OMUZUNA ÇIKTI

Görüntülerde, kapüşonlarıyla yüzlerini gizlemeye çalışan iki hırsız ilk olarak alarm sistemini söküyor. Arkadaşının omuza çıkarak alarm sistemine ulaşan hırsız alarmı sökerek devre dışı bıraktıktan sonra yan tarafta bulunan elektrik kablosunu kesiyor. Yerde bulunan mazgalın kilidini kıran hırsızlar bu noktadan içeri giriyor. 

Tuvalet camından girdiler, 1.6 milyon lira sırra kadem bastılar

TUVALET CAMINDAN GİRDİLER ,1.6 MİLYON LİRA ÇALDILAR

Bodrum kattan binaya giren hırsızlar kasayı bulunduğu yerden sürükleyerek odanın ortasına taşıyor. Yanlarında getirdikleri aletlerle kasaları açmayı başaran iki kişi kasalarda bulunan yaklaşık 1.6 milyon lirayı, şirket sahibine ait gümüş kaplı ruhsatlı silahı ve çok sayıda çeki alarak girdikleri yerden kaçıyor.

"ÖDEME GÜNÜYDÜ"

Başlarına gelen hırsızlık olayını anlatan firma sahiplerinden Murat Güler, diğer zamanlarda kasalarda bu kadar yüklü miktarda para tutmadıklarını ödeme günü olduğu için paraların kasalara konduğunu söyledi. Yaşanan olayı anlatan Güler," Gece 4 sıralarında bu civarda keşif yapmaya başlıyorlar. Bodrum kattan içeri giriyorlar. 3 kişi olduğunu gördük. Aşağıda ızgaralık bir alan var oradan giriyorlar. Oradan zemin kattaki tuvalete giriyorlar. Lavabodan da birinci kattan itibaren tek tek katları keşif yapmaya başlıyorlar. En son bu odaya geliyorlar. 45 dakikaya yakın içeride kalıyorlar. Kasayı taşıyorlar altına da ses yapmasın diye bizim kürklerden koyuyorlar. Muhtemelen delici aletle açıyorlar kasayı. İçerideki kasamızı da açıyorlar. Genelde biz kasada çok fazla para tutmayız fakat ay sonu olduğu için bu gün ödeme günümüz. Grup şirketi olduğumuz için bütün şirketlerin ödemeleri bu şirketten yapılıyor. Bizim tespit edebildiğimiz 1.5 milyon lira gibi bir rakam var. Zaten zor günler geçiriyoruz umarım en kısa sürede bulunurlar" diye konuştu.

Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayı ve şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

 

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