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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-İHA
20.11.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

Kasadan 20 bin TL çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktı

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Kasadan 20 bin TL çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktı

Bursa'da, markete girip, kasadaki 20 bin TL’yi alan maskeli şüpheli kaçtı. Polis ekiplerince, şüphelinin markette kasiyer olarak çalışan K.S.’nin (19) sevgilisi S.E. (18) olduğu tespit edildi. K.S. suçunu itiraf ederken, S.E. ve ona yardım eden arkadaşı Kırıkkale’de yakalandı. Soygunun şüphelisi tutuklanırken, kasiyer kız arkadaşı serbest kaldı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde meydana geldi. Market zincirinin şubesinde çalışanlar, temizlik yaparken içeri giren maskeli kişi, kasada bulunan 20 bin TL’yi alıp kaçtı. Kasadaki paranın çalındığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. 105 farklı güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin S.E. olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ, KASİYERİN SEVGİLİSİYMİŞ

Polis, S.E.’nin markette kasiyer olan K.S.’nin sevgilisi olduğunu tespit etti. K.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde hırsızlığı itiraf eden K.S., S.E. ile olayı planladıklarını ve sevgilisinin bir arkadaşı ile Erzurum’a kaçmak üzere yola çıktığını söyledi. Polis ekipleri S.E.’nin, kendisine yardım eden arkadaşı İ.A. (29) ile otobüste olduklarını ve Kırıkkale’ye yaklaştıklarını belirledi. S.E., ve arkadaşı İ.A., Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. 2 şüpheli, Bursa’ya getirildi. S.E., hırsızlığı birlikte planladığı sevgilisi K.S., ve kendilerine yardımcı olan İ.A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kasadan 20 bin TL çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktı

Market Kasiyeri K.S.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli S.E. tutuklanırken, kız arkadaşı K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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