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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
09.01.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Kartopu savaşı yaparak geldiler ne varsa çalıp götürdüler

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Bursa'da iki hırsız açık olan mutfak camından içeri girip, bilezik, laptop ve tespih koleksiyonunu çalarak gitti. Hırsızların her anı güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Bursa'da iki kişi önce kartopu savaşı yaptı sonrasında mutfak camından girdikleri evden, laptop, tespih koleksiyonu ve 28 bin liralık bilezikleri alıp kaçtılar. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Olay, önceki akşam merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesinde saat, 21.30 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişi yolda ilerlerken araçların üzerinde bulunan karlarla kartopu savaşı yaptı. Sonrasında yürümeye devam eden ikili açık olan mutfak camını gözlerine kestirdi. Kısa süre camın önünde oyalanan zanlılar sonrasında içeri girdi. Yaklaşık on dakika sonra evden laptop çantasıyla çıkan hırsızlar gözden kayboldu. Eve giren hırsızlar, salondaki dolapları, yatak odasını, gardıropları, bazaların altını karıştırıp evde bulunan özel olarak tasarlanan tespih koleksiyonunu, 28 bin liralık bilezik ve laptopu alıp kayıplara karıştı.

Ev sahibi Ergin Arı, eve geldiğinde kapının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Daha sonra dışarı çıkıp birinci katta bulunan evinin açık olan mutfak camından içeri girdi. Girdiğinde evin her yerini dağınık bir şekilde gören Arı, hemen bilezikleri sakladığı yere baktı. Bilezikleri yerinde göremeyen Arı, hemen 155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri güvenlik kameralarında eşgalleri belli olan zanlıların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Büyük bir şok yaşayan Ergin Arı, ''Akşam eve geldim, kapıyı açmaya çalıştım açamadım. Kapı arkadan kilitlenmiş. Sonra mutfağın açık penceresinden içeri girdim. Evin her tarafı dağılmış. Her şeyimizi götürmüşler. Bilgisayarımı çalmışlar, tespih koleksiyonum vardı onu çalmışlar, 7 adet de bileziğimiz vardı onları da çalıp gitmişler. Görenler duyanlar varsa eğer insaniyet namına polise haber versin. Bu sadece benim için geçerli değil yarın o bürgün başkasınında canı yanmasın'' dedi.

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