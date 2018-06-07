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    Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü, yangın çıktı

    Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli) (DHA)
    07.06.2018 - 07:33 | Son Güncelleme:

    KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde bulunan karton fabrikasının deposuna yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, fabrikanın deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    Gece saatlerinde yağmur yağışıyla beraber Kocaeli’nin birçok bölgesine yıldırım düştü. Başiskele Yaylacık Mahallesi’nde bulunan bir karton fabrikasının deposuna düşen yıldırım, depoda bulunan kağıt balyalarının tutuşmasına neden oldu.

    Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü, yangın çıktıRüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın deposunu saran yangına ilk olarak fabrikanın kendi itfaiye ekibi müdahale etti. Fabrika itfaiyesinin yetersiz kalması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

    Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü, yangın çıktı

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü, yangın çıktı

    Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü, yangın çıktı

    Etiketler: karton fabrikası , yangın , şimşek , Başiskele ilçesi
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