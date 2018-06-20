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    Kartlı sistem korkusu bunu yaptırdı

    Murat KÜÇÜK (DHA)
    20.06.2018 - 16:48 | Son Güncelleme:

    Bolu'da, bir tavuk firmasında çalışan ismi öğrenilemeyen kişi, sabah saatlerinde işe yetişmek için yola çıktığı aracıyla dereye uçtu. Vatandaş, suya gömülmüş olan araçtan kendi imkanıyla çıkmayı başardı. Evine gidip ıslanan kıyafetlerini değiştiren kişi kartlı sisteme zamanında giriş yapmak için işe gitti.

    Bolu'da bir tavuk firmasında işçi olarak çalışan bir vatandaş, sabah saatlerinde işe gitmek için hafif ticari aracıyla yola çıktı. Araç, Tatlar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak dereye uçtu.

    Sürücü, suya gömülen araçtan çıkmayı başararak işe yetişebilmek için evine giderek üzerini değiştirdi. Kartlı sistemle işe zamanında giriş yapması gereken kişi, başka bir araçla işine gitti. Bu sırada yoldan geçenler suya gömülmüş aracı görünce durumu jandarma, 112 acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, araç ve derede sürücüyü aradı. Bu sırada işyerinden izin almış olan sürücü olay yerine geldi. Ekipler, sürücüyü uyarıp tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrılırken, araç da bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Kartlı sistem korkusu bunu yaptırdı

    Etiketler: dere , kartlı sistem , son dakika , haberler
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