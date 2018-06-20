Kartlı sistem korkusu bunu yaptırdı

Bolu'da bir tavuk firmasında işçi olarak çalışan bir vatandaş, sabah saatlerinde işe gitmek için hafif ticari aracıyla yola çıktı. Araç, Tatlar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Sürücü, suya gömülen araçtan çıkmayı başararak işe yetişebilmek için evine giderek üzerini değiştirdi. Kartlı sistemle işe zamanında giriş yapması gereken kişi, başka bir araçla işine gitti. Bu sırada yoldan geçenler suya gömülmüş aracı görünce durumu jandarma, 112 acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, araç ve derede sürücüyü aradı. Bu sırada işyerinden izin almış olan sürücü olay yerine geldi. Ekipler, sürücüyü uyarıp tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrılırken, araç da bulunduğu yerden çıkarıldı.