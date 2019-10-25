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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Kartepe Zirvesi nedir, ne zamana kadar devam edecek?

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Kartepe Zirvesi nedir, ne zamana kadar devam edecek?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi bu yıl 'Şehircilik ve Mutlu Şehir' temasıyla gerçekleşiyor. Kartepe Zirvesi, 12 ülkeden 180'i aşkın konuşmacının katılımıyla düzenlenecek. Peki, Kartepe Zirvesi ne zamana kadar devam edecek?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla 25-27 Ekim'de düzenlenecek Kartepe Zirvesi, 12 ülkeden 180'i aşkın konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onur Kurulu Başkanı olacağı belirtilen Kartepe Zirvesi'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez'in de aralarında bulunduğu 180'in üzerinde ismin katılımı bekleniyor.

Zirve dolayısıyla İzmit Sekapark'ta bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dijital dünyanın etkisi altında olduklarını belirterek, dünyada günlük internet kullanımı ortalamasının 7 saat 15 dakika olduğunu söyledi.

Dünya nüfusunun yüzde 55'inin şehirlerde yaşadığını ifade eden Büyükakın, "Aslında şehirler üzerine konuştuğumuzda dünya hakkında konuşmuş oluyoruz. Zirvenin ana teması, 'Şehircilik ve Mutlu Şehir' olmakla birlikte aslında mutlu bir dünya, huzurlu bir dünya ve dünyanın geleceğiyle aynı tema. Bu zirvemizde şehir ve şehre dair olanları konuşurken, şehrin meselelerini her boyutuyla ele alırken, aslında dünyanın meselelerini ele almış olacağız." diye konuştu.

"Şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz"

Dünya üzerindeki kullanılabilir kaynakların son durumundan bahseden Büyükakın, Kocaeli hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Büyükakın, bundan önce 2 zirve yapıldığını anımsatarak, "Aslında sadece şehirleri değil, dünyayı, aynı zamanda insanlığın geleceğini, geleceğe dair meselelerimizi, gelecekte şehirde, ülkede ve dünyada mutlu olmak için neler yapmamız gerektiğini şapkamızı önümüze koyup düşünmek için bu toplantıyı düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

"Bizlerin bu noktada söyleyecek çok şeyi olduğunu düşünüyorum"

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş da batı medeniyetinin bütün ışıltılarına rağmen çevre ve insanı önceleyemediği için tıkanma noktasına geldiğini vurguladı.

Dünyayı tamamen kendi mülkü olarak gören zihniyetin, maksimum fayda sağlamak için insanı ve çevreyi gözardı ettiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bundan önceki son süper güç olan, 6 asırdan fazla dünyaya hükmetmiş bir medeniyetin çocukları olarak bizlerin bu noktada söyleyecek çok şeyi olduğunu düşünüyorum. Bizim dünyaya bakışımız, bugünkü batı medeniyetinin bakışından çok farklı. Biz dünyayı emanet olarak algılıyoruz. Bizden öncekilerin bize emaneti, bunu en iyi şekilde de bizden sonrakilere bırakmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim medeniyetimiz çevreyi kirletmek istemiyor, şehirlerin sadece taş yığını olmasını istemiyor, taşlarla, eşyalarla çevrili, insanı mutsuz eden bir ortam olsun istemiyor. Onun için tam bu noktada söyleyeceğimiz çok şeyler var. Üniversitelerimiz ve mimarlık fakültelerimizin, bugün unutulmuş olan, bina yaparken komşusunun güneşine engel olmamak felsefesini tekrar ayağa kaldırması gerektiğini düşünüyoruz."

Toplantıda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da konuşma yaptı.

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