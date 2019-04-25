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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)
25.04.2019 - 06:49, Son Güncelleme:

Kartepe Belediyesi’nin deposu alev alev yandı

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Kartepe Belediyesi’nin deposu alev alev yandı

KOCAELİde Kartepe Belediyesi’ne ait depo alev alev yandı. 5 ilçeden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, depo kullanılamaz hale geldi.

Saat 04.30 sıralarında Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan Kartepe Belediyesi’ne ait olan depoda yangın çıktı. Depo bekçisinin ihbarı üzerine Kartepe, İzmit, Derince, Başiskele ve Gölcükten itfaiye ekipleri geldi. Alev alev yanan depo itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangında, depo içerisinde bulunan bir kamyonet tamamen yandı. Yangın sonrasında depo kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı. 

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Fen işleri müdürlüğümüzün garajı. İtfaiyemizin müdahalesi sonucunda yangın söndürülmüş. Öncelikle hiçbir arkadaşımızda bir sıkıntı yok. Bu da en azından bunun tesellisi diyelim. İçeride 1 aracımız var. Çim biçme amacıyla kullanılan motorlarımız var, jeneratörlerimiz var, birkaç parça ürünümüz var. Bunların içerisinde benzin olduğunu biliyoruz. Ancak yangının çıkış nedenine dair herhangi bir bilgiye şu an için sahip değiliz. İtfaiyedeki arkadaşlarımız civar bölgelerden de gelerek sağ olsunlar müdahale ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Şu an soğutma işlemi devam ediyor. Hasar tespitine herhalde biraz daha sonra geçilecektir. Şimdilik hepimize geçmiş olsun. Burada muhtelif birçok ürün yapılıyordu, park, bahçelere dair ahşap kameriyeler, çocuk oyun alanları, demir atölyesi olarak kullanılıyordu. Belediyemizin en işlevsel depolarından biriydi. En çok faaliyette bulunan depolarından biriydi. Ama gece vakti çıkan bir yangın, herhangi bir çalışma yok. Yangını da bekçimiz fark etmiş. Bekçimizin ihbarı üzerine itfaiye gelip müdahale ediyor. Ancak çıkış nedenine dair şu an bir şey söyleyemiyorum" dedi.

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