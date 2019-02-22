Kartal'da Ünal Apartmanı'nın yıkımına başlandı
İstanbul Kartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan Ünal Apartmanı'nın yıkımına başlandı.
Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın yanında bulunan ve riskli olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen apartmanlardan olan Ünal Apartmanı'nın da yıkımına başlandı.
Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Ünal Apartmanı iş makinasıyla yıkılıyor. Hakkında yıkım kararı verilen 8 binadan olan Ünal Apartmanı'nda yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.
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