Kartal'da otomobil kamyona çarptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKartal'da otomobil kamyona çarptı
GeriGündem Kartal'da otomobil kamyona çarptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
06.10.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Kartal'da otomobil kamyona çarptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kartal'da otomobil kamyona çarptı

İstanbul Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde seyir halinde olan kamyona çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kartal TEM bağlantı yolu Kartal yönünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 RY 4147 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önünde seyir halindeki Yusuf Çimen kontrolündeki 34 UM 6561 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kamyon çarpmanın etkisiyle 100 metre ilerledikten sonra ancak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı duyan vatandaşlar yardım etmek için olay yerine koştu. Otomobilden kopan parçalar caddeye savruldu.

Polis ekipleri caddeden geçen araçların güvenliği için trafik akışını sağladı. Kamyon sürücüsü Yusuf Çimen, “Biz seyir halindeydik, işimize gidiyorduk. Arkadaki arkadaş herhalde alkollüydü. Bayağı bir alkol almış. Arkadan bize vurdu. İki lastiğimiz de havaya kalktı. 100 metre ileride zar zor durabildik. Yani kısacası ölümden döndük" dedi.

Kartalda otomobil kamyona çarptı

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
AFAD'dan çok sayıda şehir için uyarı! Aralarında İstanbul da var
ABD Büyükelçiliği'nin Twitter'daki skandal beğenisine AK Parti'den sert tepki!
Ankara'da 2.5 aylık bebeğin korkunç ölümü! 12 yaşındaki abisi gözaltında
Kimliği belli oldu, gözaltına alındı