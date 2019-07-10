Kartal'da orman yangını
Kartal Aydos'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
KARTAL'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kartal Aydos'ta bulunan ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere söndürme helikopteriyle de müdahale edildi. Yangını söndürmek için çevredekiler de çaba sarfetti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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