Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti
KARTAL'da 6 katlı binanın bodrum bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Yangın saat 05.45 sıralarında Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak 12 numarada bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip söndürürken, dumanda etkilenen 6 kişiyi polis ekiplerinin yardımıyla tahliye etti. Binada yaşayanlar da dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı. Yaralılar ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KARTAL KAYMAKAMLIĞI’NDAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Kartal’da gece saatlerinde bir iş yerinde meydana gelen yangına ilişkin Kartal Kaymakamlığı açıklamada bulundu.
Kartal Kaymakamlığı’ndan gelen açıklamada, “Bugün saat 05.45’te İlçemiz Topselvi Mahallesindeki altı katlı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir.
Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülmüş, dumandan etkilenen 6 kişi, 112 Ekiplerimizce Kartal Lütfi Kırdar E.A.H. ve Marmara Üniversitesi Pendik E.A. Hastanesine sevk edilmiştir.
Sevk edilen yaralılardan henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
Olaya ilişkin idari ve adli tahkikat başlatılmıştır.
Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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