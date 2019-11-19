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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
19.11.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti

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KARTAL'da 6 katlı binanın bodrum bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

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  • Kartalda mobilya atölyesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
  • Kartalda mobilya atölyesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
  • Kartalda mobilya atölyesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
  • Kartalda mobilya atölyesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
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Yangın saat 05.45 sıralarında Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak 12 numarada bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip söndürürken, dumanda etkilenen 6 kişiyi polis ekiplerinin yardımıyla tahliye etti. Binada yaşayanlar da dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı. Yaralılar ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARTAL KAYMAKAMLIĞI’NDAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kartal’da gece saatlerinde bir iş yerinde meydana gelen yangına ilişkin Kartal Kaymakamlığı açıklamada bulundu.

Kartal Kaymakamlığı’ndan gelen açıklamada, “Bugün saat 05.45’te İlçemiz Topselvi Mahallesindeki altı katlı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülmüş, dumandan etkilenen 6 kişi, 112 Ekiplerimizce Kartal Lütfi Kırdar E.A.H. ve Marmara Üniversitesi Pendik E.A. Hastanesine sevk edilmiştir.

Sevk edilen yaralılardan henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Olaya ilişkin idari ve adli tahkikat başlatılmıştır.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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