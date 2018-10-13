Kartal’da meyve suyu yüklü TIR devrildi
İstanbul Kartal'da virajı alamayan meyve suyu yüklü TIR devrildi.
Kaza Sanayi Caddesi Kartal Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Eker’in kullandığı 01 ABH 266 plakalı meyve suyu yüklü TIR viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken polis ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen TIR’daki meyve suları çağrılan başka bir TIR’a taşındı. Devrilen araç çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı.
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