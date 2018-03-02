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    Kartal'da katliam yapan oğul, hastanede yakalandı

    İHA
    02.03.2018 - 11:32 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kartal'da anne ve babasını öldüren Emrah Öztürk, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yakalandı.

    Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin cinayet zanlısı yakalandı.

    Dün akşam evlerinde öldürülmüş olarak bulunan Öztürk çiftinin cinayet şüphelisi olduğu öne sürülen oğulları Emrah Öztürk (28), Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

    Bülent ve Hatice Öztürk'ten bir süre haber alamayan yakınları çiftin evine gelmiş ve evde yapılan kontrolde Öztürk çiftinin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.

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    Etiketler: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi , Bülent Öztürk , son dakika
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