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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.06.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Kartal’da iğrenç olay! ‘Sen neredesin, çocuğuna tecavüz ediyorlardı’

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Kartal’da yaşanan dehşet verici olayda, tacizci şahıs çikolata verme vaadiyle kandırdığı 13 yaşındaki yüzde 93 engelli çocuğu bir otoparkta taciz etmeye başladı. Tacize tanık olan mahallelilerin bağırmasıyla tacizci olay yerinden kaçtı. Tacizci şahıs daha sonra gözaltına alınırken, şahsın mahalledeki bir markette bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İğrenç olay Kartal Esentepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, mahalleden bulunan bir markette bir süre vakit geçirdi. Ardından şahıs, evinin kapısının önünde oturan 13 yaşındaki N.K. isimli yüzde 93 engelli çocuğu çikolata verme vaadiyle kandırarak götürdü. Çocuğu mahallede bulunan bir otoparka götüren şahıs duvar ile araç arasına çektiği çocuğu taciz etmeye başladı. Çocuğun pantolonunu indirip taciz eden şahsı gören mahalleliler, bağırarak duruma müdahale ettiler. Tacizci şahıs, mahallelinin bağırmasıyla olay yerinden hızla kaçarken, çocuğun annesi G.K. hemen evinden çıkıp olay yerine geldi. Çocuğunun şortunun indirildiğini gören anne G.K. yaşadığı bir anlık şoku atlattıktan sonra durumu polise bildirdi. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan tacizci şahıs gözaltına alındı.

ANNE G.K. KORKUNÇ OLAYI BÖYLE ANLATTI

Anne G.K., “Her zaman çocuğum kapının önünde oynardı. Arada sırada kontrol ederdim. En son komşuların bağırmasıyla camdan baktım. Çocuğun şortu aşağıda düğmeleri açılmış. Komşular bağıra çağıra çocuğu yanıma getirdiler. Ben aşağıya indim. ‘Sen neredesin, çocuğuna tecavüz ediyorlardı’ dediler. Hemen polisi aradık. Burada olayın olduğu yerde kameralar yok. Komşular görmeseymiş tecavüz edecekmiş binanın otoparkında” dedi.

 Tacizci şahsın mahalledeki bir markette bulunduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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