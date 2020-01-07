İHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 12:09,
Kartal’da devrilen ağaç iki aracın üzerine düştü
İstanbul Kartal’da şiddetli fırtına nedeniyle ağaç devrilerek park halinde olan iki aracın üzerine düştü. İtfaiye ekipleri ağacın dallarını elektrikli testereyle keserek kaldırdı.
Uğur Mumcu Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında bir sitenin bahçesindeki ağaç şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Ağaç, park halinde olan iki aracın üzerine düştü.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçların üzerine düşen ağacın dallarını elektrikli testereyle keserek ağacı kaldırdı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.
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