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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL (DHA)
14.02.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Kartal'da çökme riski olan 'Nuri Bey Apartmanı' tahliye ediliyor

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Kartal'da çökme riski olan 'Nuri Bey Apartmanı' tahliye ediliyor

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen Nuri Bey Apartmanı'nın tahliyesine başlandı.

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  • Kartalda çökme riski olan Nuri Bey Apartmanı tahliye ediliyor
  • Kartalda çökme riski olan Nuri Bey Apartmanı tahliye ediliyor
  • Kartalda çökme riski olan Nuri Bey Apartmanı tahliye ediliyor
  • Kartalda çökme riski olan Nuri Bey Apartmanı tahliye ediliyor
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Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta 6 Şubat günü çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olduğu tespit edilerek hakkında tahliye ve yıkım kararı verilen apartmanlarda çalışmalar sürüyor.

Yıkımı dün tamamlanan Yunus Apartmanı'nın ardından bu sabah yine Sema Sokak üzerinde bulunan Nuri Bey Apartmanı'ndaki vatandaşlar evlerini nakliye vinci yardımıyla tahliye etmeye başladı. Tüm dairelerin tahliyesinin ardından binanın yıkımına başlanacak.

"CANA GELMESİN, MALA GELSİN"

Oturduğu daireyi boşaltanlardan biri olan Yaşar Ayaz, "Bizden biri şikayetçi oldu. Direk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldiler ve incelediler. Bunların sonucunda oturulamaz kararı verdiler. Bizim için de iyi oldu, sağlığımız açısından da iyi. Cana gelmesin mala gelsin. Sağolsun devlet de bu anlamda yardımcı oluyor. Dairelerimizi tahliye ediyoruz. Diğer komşularımız da yavaş yavaş tahliye edecek" dedi.

"DEVLETİMİZ YARDIM YAPACAK"

Ayaz, “Bütün eşyalarımızı alabiliyoruz. Alamayanlar vardı biliyorsunuz. Bize müsaade ettiler ve eşyalarımızı alabildik. Saate böldüler daireleri 3'er saat arayla boşaltıyoruz. Devletimiz yardım da yapacak sağ olsunlar. Yardım yaptılar zaten, daha da yapacaklar. Bize taşınma parası ve aylık bin 500 lira kira yardımı yapacaklar. Bize eşya yardımı olmayacak, çünkü eşyalarımızı alıyoruz.'' diye konuştu. 

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