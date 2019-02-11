Kartal'da çöken bina sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kartal'da çöken binada yaralanan hastaları ziyaret etti. Koca, 1 hastanın durumunun ciddi olduğunu söyledi. 2 hastanın bugün taburcu olabileceğini belirten Bakan Koca, yaralanan Mahmut Koca'nın sol bacağına küçük müdahale yapıldığını da açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca, "14 yaralıdan biri taburcu edildi. Havva kızımızın sağ bacağına bugün müdahale yapıldı.'' açıklamasında bulundu.
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