MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKartal'da 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu
GeriGündem Kartal'da 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağrı ÇALIŞKAN-İlkay DİKİCİ (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

Kartal'da 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kartal'da 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu

KARTAL'da kendisinden dün akşamdan beri haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu.

Kartal'da dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Cennet Mirzanlı (75) için yakınları kayıp ilanı verdi. Yakınları da kadını aramaya başladı. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar deniz üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Deniz Polisi denizdeki kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin incelemesinde ise hayatını kaybeden kişinin kayıp Cennet Mirzanlı olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle