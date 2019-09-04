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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA- DHA- İHA
04.09.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Kartal'da 21 kişi hayatını kaybetmişti... Yeni gelişme!

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Kartal'da 21 kişi hayatını kaybetmişti... Yeni gelişme!

İstanbul, Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması devam ederken, olayda kusuru bulunan belediye çalışanları hakkında da soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Ruhsatın verildiği 1992 yılından binanın kaçak katlarla birlikte tamamlandığı 1998 yılına kadar olan süreçte Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü biriminde görev yapan 16 kişi şüpheli olarak tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanının 6 Şubat'ta çökmesine ilişkin 3 kişi hakkında açılan davanın ardından, binaya yapılan kaçak katlara ilişkin yapı denetim görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kartal Belediyesi çalışanları hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, Kartal Kaymakamlığından binanın yapı ruhsatının düzenlendiği 1992 yılından, çöktüğü tarihe kadar belediyede imardan sorumlu teknik başkan yardımcısı, imar müdürü, imar ve şehircilik müdürü, mıntıka mühendisi ve mıntıka şefi olarak görev yapan kişiler hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.

Kartal Kaymakamlığı ise binanın ruhsat aldığı 1992 yılından, inşaatın kaçak katlarıyla birlikte tamamlandığı 1998 yılına kadar görev yapan 16 şüphelinin isimlerini bildirerek haklarında soruşturma izni verirken, 1998 yılından sonra çalışan görevliler hakkında ise soruşturma izni vermedi.

Bunun üzerine soruşturma savcılığı, belediyenin denetleme yükümlülüğünün her zaman olduğunu belirterek binanın yapımının tamamlandığı 1998 yılından, çöktüğü tarihe kadar belediyede görev yapanlar hakkında da soruşturma izni verilmesi amacıyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına itirazda bulundu.

Savcılığın itiraz dilekçesinde, Kartal Belediye Başkanlığı'nın 2001 yılında binanın müteahhidi Hikmet Yeşilyurt adına bir yazı gönderdiği, yazıda binanın ruhsatına aykırı olarak 2 katın kaçak yapıldığını gösteren ibare yer aldığı, ancak belediye görevlilerinin yazıda belirtilen kaçak katlar hakkında herhangi bir yasal işlem yapmadığı vurgulandı.

Buradan gelecek sonuca göre tüm şüpheliler belirlenerek soruşturma tamamlanacak.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA TALİ KUSUR VERİLMİŞTİ

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanının 6 Şubat saat 15.59 sıralarında çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralı kurtarılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının "mesuliyet alan" bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, belediyenin ruhsat ve yapı kontrol biriminde görevli, kontrol ve denetleme yükümlülüğü bulunan belediye görevlilerinin tali kusurlu olduğu yönünde görüş bildirilmişti.

Haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanmasına ise Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Kartal'daki binanın çökme anı
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