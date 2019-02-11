Kartal'da 10 katlı binada yıkım devam ediyor
İstanbul Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı.
Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkıma dün akşam 18.45'te başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi. Yıkım sabah 09.00'da tekrar başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.
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