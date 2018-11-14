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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST - İSTANBUL
14.11.2018 - 08:31, Son Güncelleme:

Kartal istimbotu: 100 yıl sonra yeniden doğdu

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Kartal istimbotu: 100 yıl sonra yeniden doğdu

MİRLİVA (Tuğgeneral) Mustafa Kemal, Adana’dan 13 Kasım 1918 günü öğle saatlerinde trenle İstanbul’a geldikten sonra, Haydarpaşa Garı’ndan bindiği ‘Kartal’ istimbotuyla Galata’ya doğru giderken, 55 parçalık işgal donanmasının arasından geçer... Bu geçiş sırasında yaveri Cevad Abbas’ın ağladığını gören Mustafa Kemal’in büyük kararlılıkla söylediği “Geldikleri gibi giderler” sözü, Kurtuluş Savaşı’nın ilk işaret fişeğini ateşler.

İlk ismi ‘Enterprise’ olan 22 metrelik, 80 ton ağırlığındaki Kartal istimbotu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ‘emekli’ olduktan sonra yıllarca römorkör olarak kullanıldı. Yıllar önce de Tuzla’daki Güzelyalı Koyu’nda terk edildi. Denizci Arif Ertik ile Milliyet gazetesi muhabiri Gökhan Karakaş 5 Kasım 2016’da batmak üzere olan Kartal’ı buldu. Kartal’ın içinden 20 ton su ve 20 ton kaya çıkarıldı. Ardından Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu kuruldu. Çiçek Tersanesi’nde bir yıl önce gönüllüler tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları dün tamamlandı. Kartal istimbotu, Atatürk’ün o sözleri söylemesinin 100’üncü yılında törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Anıt gemi statüsüne alınan Kartal, Beşiktaş’taki Denizcilik Müzesi’nin hemen karşısında, bugün banklar ve iki topun yer aldığı alanda sergilenecek. Kartal’ın 19 Mayıs 2019’dan önce yerine alınması bekleniyor.

 

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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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