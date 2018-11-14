Kartal istimbotu: 100 yıl sonra yeniden doğdu
MİRLİVA (Tuğgeneral) Mustafa Kemal, Adana’dan 13 Kasım 1918 günü öğle saatlerinde trenle İstanbul’a geldikten sonra, Haydarpaşa Garı’ndan bindiği ‘Kartal’ istimbotuyla Galata’ya doğru giderken, 55 parçalık işgal donanmasının arasından geçer... Bu geçiş sırasında yaveri Cevad Abbas’ın ağladığını gören Mustafa Kemal’in büyük kararlılıkla söylediği “Geldikleri gibi giderler” sözü, Kurtuluş Savaşı’nın ilk işaret fişeğini ateşler.
İlk ismi ‘Enterprise’ olan 22 metrelik, 80 ton ağırlığındaki Kartal istimbotu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ‘emekli’ olduktan sonra yıllarca römorkör olarak kullanıldı. Yıllar önce de Tuzla’daki Güzelyalı Koyu’nda terk edildi. Denizci Arif Ertik ile Milliyet gazetesi muhabiri Gökhan Karakaş 5 Kasım 2016’da batmak üzere olan Kartal’ı buldu. Kartal’ın içinden 20 ton su ve 20 ton kaya çıkarıldı. Ardından Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu kuruldu. Çiçek Tersanesi’nde bir yıl önce gönüllüler tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları dün tamamlandı. Kartal istimbotu, Atatürk’ün o sözleri söylemesinin 100’üncü yılında törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Anıt gemi statüsüne alınan Kartal, Beşiktaş’taki Denizcilik Müzesi’nin hemen karşısında, bugün banklar ve iki topun yer aldığı alanda sergilenecek. Kartal’ın 19 Mayıs 2019’dan önce yerine alınması bekleniyor.
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