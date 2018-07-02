Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kars’ta termometreler 30 dereceyi gösterince Çıldır Gölü'ne girdiler

    Kars’ta termometreler 30 dereceyi gösterince Çıldır Gölü'ne girdiler

    İHA
    02.07.2018 - 08:33 | Son Güncelleme:

    Kars'ta termometreler 30 dereceyi gördü, sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini kışın buzlu manzaraları ile ünlü Çıldır Gölü’nün serin sularına attı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Karsta sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölüne koştu
    • Karsta sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölüne koştu
    • Karsta sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölüne koştu
    • Karsta sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölüne koştu

    Kars son günlerin en sıcak günlerini yaşıyor. Hafta sonu termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği kentte, aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Çıldır Gölü’nde aldı. Çıldır Gölü’ne girerek serinlemeye çalışan vatandaşlar ise renkli görüntülere yaşanmasına sebep oldu.

    Şehirde hafta sonu tatilini fırsat bulan vatandaşlar, güneşli ve sıcak hava ile birlikte, merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çıldır Gölü’ne geldi.

    Burada çam ağaçlarının gölgesinde piknik yapan aileler öğle saatlerinde, havanın iyice ısınmasıyla birlikte Çıldır Gölü’nün buz gibi sularına atladı. Çocuklarıyla birlikte serinlemek için suya giren vatandaşlar, soğuk suyun keyfini çıkarttı.

    Kars’ta, aşırı sıcaktan bunalan yaşlı genç, kadın, erkek ve çocuklar, saatlerce gölde kalarak serinledi. Üzerlerindeki elbiseleri çıkarmadan göle giren hazırlıksız vatandaşlar da dikkat çekti.

    Etiketler: sıcaklık , hava durumu , termometre , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri