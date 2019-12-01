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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.12.2019 - 01:09, Son Güncelleme:

Kars’ta “Son Durak Fuhuş Operasyonu-1”: Çok sayıda gözaltı var

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Kars’ta “Son Durak Fuhuş Operasyonu-1”: Çok sayıda gözaltı var

Kars’ta 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında düzenlenen “Son Durak Fuhuş Operasyonu-1” adı verilen operasyonda, şüpheli 13 kişi ve fuhuş yaptıkları tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, Kars’a yabancı uyruklu kadınları yurt dışından getirterek fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 4 farklı eğlence mekanı ve bunlara bağlı otellere yönelik eş zamanlı “Son Durak Fuhuş Operasyonu-1” operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” T.C.K. 227 suçu kapsamında toplam şüpheli 13 kişi ve fuhuş yaptıkları tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 41 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kars’ta “Son Durak Fuhuş Operasyonu-1”: Çok sayıda gözaltı var

Gözaltına alınan şüpheliler Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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