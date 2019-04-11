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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KARS (AA)
11.04.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Kars’ta şaşkınlık yaratan görüntü! ‘İlk defa böyle bir şey yaşadık’

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Kars’ta şaşkınlık yaratan görüntü! ‘İlk defa böyle bir şey yaşadık’

Türkiye'de en uzun kış mevsiminin yaşandığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar üzerinde görülen kelebekler görenleri şaşırttı. Kayak merkezi personeli İdris Işıldak "İlk defa böyle bir şey yaşadık. Pistlerden aşağı inerken karların üzerinde her tarafta kelebek var, gördük ve şaşırdık. Böyle bir şey daha önce görmedik" dedi.

Türkiye'de en uzun kış mevsiminin yaşandığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar üzerinde görülen kelebekler şaşkınlık yarattı.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi oteller bölgesindeki pistlerde, karlı zeminde kelebeklerin görülmesi dikkati çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü bölgede yaklaşık 80 santimetre kar kalınlığı bulunuyor. Soğuk havada arazideki karların erimemesine rağmen kar üzerine konan kelebekler, vatandaşların ilgisini çekti.

Kelebeklerin bazılarının kar üzerinde dolaşırken soğuktan etkilendikleri de gözlendi.

Kayak merkezi personeli İdris Işıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa kar üzerinde gezinen kelebek gördüğünü söyledi.

Işıldak, kelebeklerin şaşkınlık yarattığını ifade ederek, "Kayak tesislerinde çalışıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadık. Pistlerden aşağı inerken karların üzerinde her tarafta kelebek var, gördük ve şaşırdık. Böyle bir şey daha önce görmedik. Yani yaz olmadan kelebekler çıkmıyordu. Şu anda karların üzerinde kelebekler var." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün de hava sıcaklığının artmasıyla kelebeklerin döngüsünün başladığını ve dışarıya çıktığını söyledi.

Hava sıcaklığını Kars'ta değişkenlik gösterdiği için kelebeklerin soğuk havaya maruz kaldığını ifade eden Düzgün, şunları kaydetti:

"Havaların inişli çıkışlı olması nedeniyle ısınan havada sürecini tamamlayan kelebekler dışarı çıktı. Hava sıcaklığı 14 derecenin üstünde olmasıyla kelebeklerin yaşam döngüsü başlar. Olağanüstü bir durum değil, havaların ısınmasıyla kelebekler uyanmaya başladı. Bu havada yaşamlarını zor sürdürürler, yani yaşam süreleri kısalacak." dedi.

Kars’ta şaşkınlık yaratan görüntü ‘İlk defa böyle bir şey yaşadık’

Kars’ta şaşkınlık yaratan görüntü ‘İlk defa böyle bir şey yaşadık’


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